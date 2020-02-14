Trump ve Bloomberg arasında hakaretlerle dolu atışma

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ABD Başkanı Donald Trump ile 2020 seçimin Demokrat Parti aday adaylarından Michael Bloomberg arasında hakaretlerle dolu bir laf dalaşı yaşandı. Trump, Bloomberg'ün boyuna atıf yaparak 'ölü enerji' dedi. Bloomberg'in yanıtı ise "Herkes senin arkandan 'havlayan karnaval palyaçosu' diyor" oldu.

İş insanı oldukları günlerden birbirini tanıyan, birlikte golf oynama geçmişi olan Trump ve Bloomberg'ün son zamanlarda yükselen atışmalarına bir yenisi eklendi. 2020 seçim öncesi gerilim artarken Trump'ın kişisel saldırılarını odakladığı adayın Bloomberg olması dikkati çekti.

Atışma, Trump'ın Twitter hesabında Bloomberg'e ait üzerinde oynanmış bir fotoğrafı paylaşıp, boyunun kısalığına vurgu yapmasıyla başladı. Trump, "Minik Mike Bloomberg, parası olan ama tartışamayan ve sıfır varlığı olan bir EZİK, göreceksiniz" yazdı. Trump daha sonra Bloomberg'ün "5'4lük (162.56 cm) bir ölü enerji" olduğunu söyledi. Trump ayrıca Bloomberg'ün diğer Demokrat Başkan Aday Adayı Bernie Sanders'ı sevmediğini şu sözlerle anlattı: '"Deli Bernie'den nefret ediyor ve yeterli parayla onu durduracak. Bernie'nin destekçileri çıldıracak"

Bloomberg'ün Trump'a yanıtı gecikmedi. Twitter'dan yanıt veren Bloomberg, "New York'ta pek çok ortak tanıdığımız var. Arkadan gülüyorlar ve 'havlayan karnaval palyaçosu' diyorlar. Herkes senin bir servet miras alıp beceriksizlik ve aptal anlaşmalarla onu batırdığını biliyor" dedi.

Trump'ın Iowa ve New Hampshire'da ön seçimler gündemi varken henüz delegesi olmayan aday Bloomberg'ü hedef almaya başlama nedeninin Bloomberg'ün kampanyaları, reklamlarının çokluğu olduğu düşünülüyor.