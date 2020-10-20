Trump ve Biden tartışmasına "sessize alma" düğmesi

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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ı 3 Kasım'daki genel seçimlerden önce son kez karşı karşıya getirecek canlı yayın tartışmasında uygulanmak üzere yeni kurallar getirildi.

Tartışmaları organize eden tarafsız "Başkanlık Tartışmaları Komisyonu", moderatörün başkan adaylarının mikrofonunu kapayabilmesine karar verdi.Yapılan ilk canlı yayın tartışmasında adaylar sık sık rakibi konuşurken araya girmeye çalışmıştı.

Basılmasıyla seçilen adayın mikrofonunu kapayacak düğmenin adayların birbirinin sözünü kesmesini önlemesi hedefleniyor.

90 dakikalık tartışmanın 15 dakikalık bölümlere bölüneceği ve her segmentin başında adaylar iki dakikalık açıklamalarda bulunduktan sonra açık tartışmaya geçirileceği belirtildi.

Komisyondan yapılan açıklamada, "İki kampanya ile de görüştükten sonra iki tarafın da memnun olmadığı bazı önlemler aldığımızı anladık. Bazıları çok ileri gittiğimizi düşünürken bazıları da yeterince önlem almadığımızı ifade edebilir. Biz bu kuralların dengeyi sağlayacağını ve ABD halkının çıkarına olacağına inanıyoruz. Sonuçta bu tartışmalar onlar için yapılıyor" denildi.

Trump 2020 kampanyası karara tepki gösterse de ABD liderinin perşembe akşamı yapılacak tartışmaya katılacağını söyledi ve komisyonu taraflı olmakla suçladı.

Trump da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Konuları değiştirmiş olmaları ve tekrar taraflı bir moderatöre sahip olmamız hiç adil değil" dedi.

Tartışmanın moderatörlüğünü Trump'ın "yalan haberci" olarak nitelendirdiği NBC News programcısı Kristen Welker yapacak.

ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkan adayları canlı yayın tartışması, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın komitenin tartışmanın internet üzerinden yapılması kararını kabul etmemesinin ardından iptal edilmişti.