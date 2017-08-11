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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Uyarım sanırım yeterince sert değildi

ABD ile Kuzey Kore arasındaki söz düellosu devam ediyor. Pyongyang yönetiminin Guam'a saldırı planları üzerine Trump yeni bir açıklama yaptı. AB ise Kuzey'e karşı yaptırım listesini genişletti.

11 Ağustos 2017 02:13

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un arasındaki söz düellosu, tarafların sürekli gerilim dozunu yükseltmesi ile devam ediyor.

Kuzey Kore'nin perşembe günü Pasifik Okyanusu'nda bir ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapan Guam Adası'na yapılacak saldırı planlarını açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Trump, "Kuzey Kore ile ilgili yaptığım açıklamalar sanırım yeterince sert değildi" dedi.

Kuzey Kore'ye "kendisine çekidüzen vermesi" çağrısında bulunan ABD Başkanı, aksi takdirde bu ülkenin "daha önce çok az ulusun başına gelen derecede" belaya bulaşacağını söylerken, Çin'in de konuyla ilgili daha fazla şey yapabileceğine dikkat çekti ve müzakere kapısının açık olduğunu ekledi.

Trump bu açıklamaları iki gün önce Kuzey Kore'ye yönelttiği ve ABD'nin tehditlere "ateş ve öfke" ile karşılık vereceği beyanatından sonra yaşananlara atıfla yaptı.

Kuzey Kore'nin füze kuvvetlerinin başındaki General Kim Rak-Gyom, ABD Başkanı'nın açıklamalarına "saçmalık silsilesi" diyerek yanıt vermişti.

AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

Öte yandan Avrupa Birliği, Kuzey Koreli dokuz kişinin mal varlıklarını dondurarak bu kişilere seyahat yasağı getirdi. Birlik ayrıca aralarında devlete ait Dış Ticaret Bankası'nın da olduğu dört kuruluşu da yaptırımlar listesine ekledi.

Yeni yaptırımlar, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda devreye sokuldu.

Son eklemelerle BM'nin Kuzey Kore'den yaptırım listesine aldığı şahıs sayısı 62'ye, kuruluş sayısı da 50'ye ulaştı. AB ayrıca 41 kişi ve 7 kuruma ek yaptırım uyguluyor.

Rusya'dan uyarı

Resmi bir ziyaret için Tayland'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore geriliminin düşürülmesi için BM'nin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerden soru alınmayan basın toplantısında konuşan Lavrov, Pyongyang yönetiminin Guam Adası'na yönelik tehditlerine dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

Piyasalar etkileniyor

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim piyasalara da yansıdı. Trump'ın altı aylık başkanlık döneminde karşılaştığı en zorlu dış politika krizlerinden birisi olan füze gerilimi boyunca ABD tahvilleri büyük değer kaybetti. Almanya'nın da 10 yıllık tahvilleri son altı hafta en düşük seviyeye geriledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/Reuters/ÇÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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