Trump ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak: 'Çin ve Rusya, ABD'ye rakip'

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 22.00'de ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak. Strateji, medyaya sızdırılan unsurları itibarıyla süper güçler arasındaki rekabete geri dönüldüğü izlenimi veriyor.

Yeni stratejide, "Büyük güçler arasında artık yeniden rekabet var" ifadesini yer aldığı bildiriliyor.

Trump'ın Çin'in ekonomik gücünü "bir ulusal güvenlik tehdidi" olarak görmesi, Çin ve Rusya'yı ülkesinin hakimiyetine meydan okuyan "revizyonist güçler" olarak nitelendirmesi bekleniyor.

Stratejide ABD'nin ulusal çıkarları dört başlık altında özetlenecek:

İklim değişikliği de ABD'nin ulusal güvenlik tehditleri listesinden çıkarılacak.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla ajansa konuşan bazı ABD yetkilileri ise yeni stratejinin Çin'i doğrudan kapsamadığını söyledi.

Yetkililer, metinde sadece Çin'in ABD için yaratabileceği risklere dikkat çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Çin ile 250 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Trump Çin ziyaretinin son derece "verimli" geçtiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016'da ülkede yatırımları olan ABD merkezli şirketlerin toplam kârı 36 milyar 200 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık yetkilileri ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisiyle ilgili olarak ise açıklanana kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı.