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BBC Türkçe

'Trump üç önemli görev için tercihini yaptı'

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın, Alabama Senatörü Jeff Sessions'a Adalet Bakanlığı, Mike Pompeo'ya CIA Başkanlığı, emekli Korgeneral Michael Flynn'e de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevlerini teklif ettiği bildirildi. Flynn, Fethullah Gülen'i

18 Kasım 2016 20:47

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın, Alabama Senatörü Jeff Sessions'a Adalet Bakanlığı, Mike Pompeo'ya CIA Başkanlığı, emekli Korgeneral Michael Flynn'e de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevlerini teklif ettiği bildirildi.

Michael Flynn'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevi teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Flynn ve eski savcı Jeff Sessions, seçim kampanyası döneminde Trump'ın yakın destekçilerindendi.

olumlu yanıt verilmesinden yana

Bu arada isim yazılmaması kaydıyla konuşan yetkililer, CIA Başkanlığı görevinin de muhafazakâr siyasetçi Mike Pompeo'ya teklif edildiğini belirtiyor.

CNN televizyonuna konuşan, yönetimdeki geçiş sürecinin içinde yer alan Cumhuriyetçi Ulusal Komite Sözcüsü Sean Spicer ise bu tür haberlerin şu an teyit edilemeyeceğini söyledi. Spicer, "Bunlar, Donald Trump söyleyinceye kadar resmi değildir" diye konuştu.

Flynn ve Sessions kampanyasının başından beri Trump'a destek veriyor ve onun birçok görüşünü paylaşıyor.

Sessions, ABD'de resmi statüsü olmayan göçmenlerin herhangi bir şekilde vatandaş olmasına karşı çıkıyor.

Ayrıca Sessions, Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etme planına da tam destek veriyor.

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