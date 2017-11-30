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Dünya

Trump, Twitter'da 'yanlış' başbakana mesaj attı!

"Benimle uğraşacağına Birleşik Krallık'ta yaşanan yıkıcı radikal İslamcı terör ile uğraş"

30 Kasım 2017 18:08

ABD Başkanı Donald Trump kendisinin Müslüman karşıtı videoları Twitter'da paylaşmasına tepki gösteren İngiltere Başbakanı Theresa May'e yanıt vermek istedi. Ancak Theresa isimli başka birine yanıt verdi. 

Trump yaptığı hatayla bir kez daha Twitter'ın gündemine oturdu.

İngiltere Başbakanı May'in sözcüsü, aşırı sağcı Önce Britanya (Britain First) adlı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen'in paylaştığı Müslüman karşıtı ve kasıtlı olarak doğru olmayan bilgiler içeren 3 videoyu retweet eden Trump'ı eleştirmiş ve "Bir Başkan'ın bunu yapmış olması yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada ayrıca "Önce İngiltere'nin amacı gerilimi körükleyip yalanları yayan nefret hikayeleriyle toplumu bölmektir. Yasalara bağlı vatandaşlarda kaygıya yol açıyorlar. İngiltere halkı, dürüstlük, hoşgörü ve saygı gibi bu ülkenin temsil ettiği değerlerin antitezi olan aşırı sağın ön yargılı retoriğini reddetti" dendi.

Saatler sonra Trump, Twitter'dan May'e yanıt vermek istedi.

Trump mesajında "Theresa benimle uğraşacağına Birleşik Krallık'ta yaşanan yıkıcı radikal İslamcı terör ile uğraş. Biz burada gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

 

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