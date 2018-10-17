Trump Türkiye'den Kaşıkçı kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin elinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kayıt bulunup bulunmadığını soracağını, "eğer varsa" bunların kendileriyle paylaşılmasını istediğini açıkladı.

Beyaz Saray'da gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Mike'dan döndüğünde bu konuda eksiksiz bir rapor alacağım... Yönelteceğim ilk soru bu olacak" dedi. Trump, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen Kaşıkçı'ya ne olduğunu "muhtemelen bu haftanın sonuna kadar öğreneceklerini" belirtti.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, Türkiye'deki temaslarından önce Salı günü Riyad'da Suudi liderlerle görüşerek Kaşıkçı olayını ele almıştı.

Başkonsolosun konutundaki inceleme

Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle geçen hafta Suudi Arabistan ile kurulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, başkonsolosluktaki incelemelerin ardından Çarşamba günü Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutuna girdi.

Savcılık ve emniyet yetkililerinden oluşan Türk ekibinin, başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor. Uteybi Salı günü, konutta Türk yetkililerce inceleme yapılacağının açıklanmasından kısa süre sonra tarifeli uçakla Türkiye'den ayrılarak ülkesine gitmişti.

Adı açıklanmayan Türk yetkililer uluslararası basına yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin elinde Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,BK

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