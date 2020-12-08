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Dünya

Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bütçesi'ni onaylamayacağını duyurdu

08 Aralık 2020 21:38

ABD Başkanı Donald Trump, ‘zayıf' olarak nitelendirdiği ve Rusya'dan satın alınan S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları da içeren 2021 Savunma Bütçesi'ni Kongre'den geçse bile veto edeceğini açıkladı.

Başkanlık görevini 3 Kasım'da seçimleri kazanan Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Trump, Twitter hesabı üzerinden ‘Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı veto edeceğini duyurdu.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum."

Trump bahsi geçen tasarının, sosyal medya devlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izinler ve yurtdışındaki asker sayılarının azaltılması gibi maddeleri de içermesi gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı, Meclis'ten geçmesi durumunda Senato'ya gidecek ve buradan da onay alırsa kanunlaştırılmak üzere Trump'ın onayına sunulacak.  

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