Trump: Türkiye fırsatlar ülkesi oldu, yeni yatırımlar için inceleme yapıyoruz

Trump Towers markasının Avrupa’daki ilk alışveriş merkezi Trump Towers Mall’ın açılışı için Türkiye’ye gelen The Trump Organization Başkanı Donald Trump, “Türkiye, ABD’den çok daha iyi yönetiliyor. Amerika için hep ‘fırsatlar ülkesi’ denir. Ancak şu anda Türkiye’de daha çok fırsat görüyorum” dedi.

ABD’nin ünlü işadamlarından, adı ABD başkanlığı için geçen The Trump Organization Yönetim Kurulu Başkanı Donald Trump, “Türkiye ABD’den çok daha iyi yönetiliyor. Amerika için hep ‘fırsatlar ülkesi’ denir. Doğru, ABD hala müthiş fırsatların olduğu bir ülke ancak şu anda hızlı büyümesiyle dikkat çeken Türkiye’de daha çok fırsat görüyorum. Türkiye’de Doğan Grubu’yla birlikte yeni işbirlikleri için şu anda incelemeler yapıyoruz” dedi.



Yeni yatırım sinyali



Kızı Trump Organization Geliştirme ve Satın Alım Başkan Yardımcısı Ivanka Trump ile birlikte ‘Trump Towers’ markasıyla Avrupa’daki ilk alışveriş merkezi Trump Towers Mall’ın İstanbul’daki açılış kutlamasına katılan Donald Trump, İstanbul ve Türkiye’ye yönelik yeni yatırımların sinyallerini verdi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Eşi Sema Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ ile birlikte alışveriş merkezi ve rezidansı gezdi.



İlk deneyimim çok iyi



Türkiye ve İstanbul’a ilişkin görüşlerini Hürriyet’e anlatan Donald Trump şöyle konuştu: “Doğan Ailesiyle Trump Towers’ın yapılışı sırasında çok iyi bir ortaklık ve dostluk geliştirdik. Öyleki bu ortaklığımızı yeni projelerde de sürdürmek istiyoruz. ABD’de ekonomi çevrelerinden ve iş yaptığım diğer ortaklarımdan İstanbul ile ilgili çok şey duyuyorum. Çevremdeki hemen herkes İstanbul ve Türkiye’yi merak ediyor. Bizim burada iş yapma konusundaki ilk deneyimlerimiz son derece pozitif.”



Yeni projelere odaklanacağız



Yeni bir pazara girerken en önem verdikleri aşamanın doğru ortağı bulmak olduğunun altını çizen Donald Trump, şöyle devam etti: “Türkiye’deki partnerimizi bulduk. Artık yeni projelere odaklanıyoruz. Burayı en son gördüğümde hala inşaat halinde bir şantiye görünümündeydi. Şimdi çok güzel bir yaşam alanına dönüşmüş. Yıllardır bu işi yapıyorum. İstanbul’daki projenin çok başarılı yapıldığını gördüm. Bir tana daha yapalım istiyorum. Bu isteğimi Doğan Ailesi’ne de söyledim. Şimdiye kadar bu projeye yoğunlaşıyorduk, şimdi yeni fırsatlara odaklanacağız.”

Kızı Ivanka Trump ile birlikte Trump Towers Mall’ı gezen Donald Trump, alışveriş merkezinin bünyesindeki Disney çocuk tiyatrosunu da gezdi. Yakında gösterime başlayacak olan çocuk oyununun karakterleriyle fotoğraf çekiten Donald Trump, “Çocuklara özel bir alan oluşturulması çok önemli, her zaman unutulan bir konudur ama aslında çok önemli. Trump Towers Mall çocuklara yönelik merkeziyle dikkat çekecek” dedi.



Her şeyine bayıldım, ABD’de böyle Trump Tower bulamazsınız



Trump Towers Mall’ın, basın organizasyonuyla kutlamasında konuşan Donald Trump, şunları söyledi: “İnanılmaz bir proje olmuş. Trump Towers’ta olan her şeye bayıldık. Burayı en son gördüğümüzde bir şantiyeydi. Şu anda binlerce insan geziyor. Bu alışveriş merkezi dünyada görebileceğiniz en güzel merkezlerden biri. projenin tüm teknik ve mimari detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar ilgilenildi. Kullanılan her malzemenin Trump farkını ortaya koyduğunu görebilirsiniz. Burası dünyanın en güzel alışveriş merkezlerinden biri oldu, Amerika’da bile bu kadar güzelini bulamazsınız. Buraya milyonlarca ziyaretçi bekliyorum.” Türkçe isim konusunda Donald Trump, “Şu ana kadar Trump Towers’ın yapımına odaklandık bundan sonraki süreçte bu tür düzenlemelere de bakacağız” dedi.



Yerli-yabancı mağaza karması dikkat çekici



Ivanka Trump İstanbul’daki projenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dünya standartlarında bir kompleks oluşturmayı hedefledik. Yabancı markalar ile muhteşem Türk markalarını harmanlayarak öne çıkardık. Rezidans bölümünde evler çok güzel, insanlar yaşamaya başladı bile. Bu alışveriş merkezinin bir farkı da çocuklar için oyun ve dinlenme merkezinin olması. Bu Trump Organization’ın yarattığı bir kavram. Çocuklar çok önemli ve çocuklara özel bir merkez yaratmak çok önemli. Daha şimdiden buranın bir cazibe merkezi olacağını görebiliyoruz. Bu başlangıç, devamı gelecek.”



Turizmde fırsatlara bakıyoruz



Ivanka Trump ise Doğan Grubu’yla birlikte gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirterek, şunları anlattı: “İstanbul’da büyük akıllı binalar dahil farklı konseptlerde gayrimenkul projeleri ve otel yatırımlarıyla ilgileniyoruz. Bodrum’da otel ya da tatil köyü yatırımı yapmak istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde büyük potansiyel var. Bize uyan projeleri seçme aşamasındayız. 4 yıl önce Mehmet Ali Yalçındağ ile tanışıp bu proje üzerinde konuşmaya başladığımızda çok heyecanlanmıştım. Trump Towers için çok uyumlu bir çalışma süreci yaşadık.”



D&R’da okuruyla karşılaşmak heyacanlandırdı



Trump Towers Mall’da yer alan D&R mağazasını da ziyaret eden Donald Trump’ı, mağazada kendi kitaplarının da satılması çok mutlu etti. Hatta o sırada mağazada bulunan bir okurun , ‘Trump Büyük Düşün’ adlı kitabıyla Donald Trump’ın yanına gelmesini büyük sevinçle karşılayan Trump, sevincini kitabı havaya kaldırarak gösterdi. Okuruna kitabını imlazayarak geri veren Donald Trump, “Başarılı olmak için çok çalışmak gerekir. Ancak asıl önemli olan hiç vazgeçmemektir. Asla vazgeçmeyin, çünkü vazgeçerseniz zengin olmazsınız” dedi.



Başkan adayı olmaktan vazgeçtim, arkadaşım Romney’i destekliyorum



ABD’de ekim ayında yapılacak başkanlık seçimleri için bir dönem aday olabileceğini açıklayan Donald Trump, şu değerlendirmeyi yaptı: “Başkan adayı olmaktan vazgeçtim. Anketlerde önde görünüyordum ama Cumhuriyetçilerin aday adaylarından Mitt Romney’i desteklemeye karar verdim. Kendisi çok yakın arkadaşım. Yönetime gelmesi durumunda sorunların üstesinden gelecek bir yönetim sergileyeceğini düşünüyorum. ABD seçimlerinin çok yakın kıyasıya rekabet içinde geçeceğini tahmin ediyorum.”



Türk markaları yükselişte



Donald Trump alışveriş merkezini gezdiği sırada Kiğılı mağazasına da uğradı. Donald Trump’a bir gömlek ve kravat hediye edilirken, Donald Trump da, Türk markalarının yükselişte olduğunu söylerek, mağazanın anı defterini imzaladı.