T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump transların “tuvalet seçme hakkını“ iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Obama’nın devlet okullarında trans öğrencilere verdiği cinsel kimlikleri doğrultusunda istedikleri tuvaleti seçme özgürlüğünü iptal etti.

23 Şubat 2017 19:04

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın devlet okullarında trans öğrencilerin cinsel kimlikleri doğrultusunda istedikleri tuvaleti kullanmaları yönündeki talimatını iptal etti.

ABD Adalet ve Eğitim bakanlıkları, söz konusu düzenlemeyi eyaletler genelinde uygulamadan çıkardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama hükümetinin talimatının hukuki açıdan yeterli şekilde gerekçelendirilmediği kaydedildi. Şu andan itibaren uygulama eyaletler ve okul yönetimlerinin kararına bırakıldı.

Eski ABD Başkanı Obama, tüm devlet okulları ve üniversitelerine trans öğrencilerin hangi tuvalet ve giyinme odalarını kullanacakları konusunda özgür bırakılmaları talimatını vermişti. Obama, bu uygulamasından 1972 tarihli bir karara atıfta bulunmuştu. Yasada eğer okullar öğrencilere cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılık yaparsa devlet desteğinin çekileceği öngörülüyordu. Pek çok eyalet Obama'nın bu kararını yargıya taşımıştı.

Kuzey Carolina olayları

Obama yönetimi, eyaletler genelinde bir düzenlemeyi, Kuzey Carolina eyaletinde okul gibi devlet kurumlarında trans bireylerin tuvalet seçme özgürlüğünün yasayla iptal edilmesinin ardından başlayan tartışma sonrası yapmıştı. Obama yönetimi bu kararın okullarda cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak amacıyla alındığını vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, yurttaş haklarının ihlalini içerdiği gerekçesiyle düzenlemeyi yargıya taşımıştı. Tuvalet tartışması nedeniyle Kuzey Carolina'da protesto dalgaları yaşanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald TrumpObamaBaşkanı Donald TrumpBarack ObamaAdaletEğitimSarayABD Başkanı ObamaCarolinaKuzey CarolinaAdalet BakanlığıDeutsche Welle Türkçe AFP/ BS/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24