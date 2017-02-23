Trump transların “tuvalet seçme hakkını“ iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın devlet okullarında trans öğrencilerin cinsel kimlikleri doğrultusunda istedikleri tuvaleti kullanmaları yönündeki talimatını iptal etti.

ABD Adalet ve Eğitim bakanlıkları, söz konusu düzenlemeyi eyaletler genelinde uygulamadan çıkardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama hükümetinin talimatının hukuki açıdan yeterli şekilde gerekçelendirilmediği kaydedildi. Şu andan itibaren uygulama eyaletler ve okul yönetimlerinin kararına bırakıldı.

Eski ABD Başkanı Obama, tüm devlet okulları ve üniversitelerine trans öğrencilerin hangi tuvalet ve giyinme odalarını kullanacakları konusunda özgür bırakılmaları talimatını vermişti. Obama, bu uygulamasından 1972 tarihli bir karara atıfta bulunmuştu. Yasada eğer okullar öğrencilere cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılık yaparsa devlet desteğinin çekileceği öngörülüyordu. Pek çok eyalet Obama'nın bu kararını yargıya taşımıştı.

Kuzey Carolina olayları

Obama yönetimi, eyaletler genelinde bir düzenlemeyi, Kuzey Carolina eyaletinde okul gibi devlet kurumlarında trans bireylerin tuvalet seçme özgürlüğünün yasayla iptal edilmesinin ardından başlayan tartışma sonrası yapmıştı. Obama yönetimi bu kararın okullarda cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak amacıyla alındığını vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, yurttaş haklarının ihlalini içerdiği gerekçesiyle düzenlemeyi yargıya taşımıştı. Tuvalet tartışması nedeniyle Kuzey Carolina'da protesto dalgaları yaşanmıştı.

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AFP/ BS/HS