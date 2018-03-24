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Dünya

Trump, transların orduda görev yapmasını yasakladı

Obama döneminde kaldırılan yasak, Trump tarafından yeniden uygulamaya sokuldu

24 Mart 2018 20:25

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine aldıği kararla, transların orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Belgeye göre, "ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere, belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilerek, orduda hizmet yapma izni verilmeyecek."

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Jim Mattis'in askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturabileceğini düşündüğünü belirterek söz konusu kararın alındığı açıklamasını yaptı.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını 1 Temmuz 2017'de askıya almıştı.

Donald Trump, Ağustos ayı başında ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek bu yıl temmuz ayında başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması uygulamasının durdurulmasını talep etmiş, Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.

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