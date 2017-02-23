Trump, translar için tuvalet kararını yürürlükten kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylerin kendilerine uygun gördükleri tuvaleti kullanmasına izin veren tuvalet yönergesini yürürlükten kaldırdı. Eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve trans cinsiyet (trans) hakları için önemli bir adım olarak görülen yönergenin yürürlükten kaldırılması Beyaz Saray önünde protesto edildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, BBC’ye konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın bu konuda karar yetkisinin eyaletlere bırakılmasından yana olduğunu söyledi.

Mahremiyet için Öğrenciler ve Veliler adlı örgütten Vicki Wilson, “Kızlarımız artık özel, mahrem alanlarını erkeklerle paylaşmak zorunda kalmayacak. Bu onların mahremiyetini ihlal ediyor, haysiyetini zedeliyordu” dedi.

Çocuğu trans olan trans hakları aktivisti Wayne Maines, geçen yıl BBC için yazdığı bir makalede, translar için istedikleri tuvaleti kullanabilmenin önemini şöyle anlatmıştı: 18 yaşındaki trans kızım Nicole’un elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla erkekler tuvaletini kullanması, kadınlar tuvaletini kullanmasından daha tehlikeli. Kızım okulda istediği tuvaleti kullanamaması nedeniyle büyük bir çöküş yaşamıştı. Bu yönergeye karşı çıkan veliler "kızlarımız tuvalette görmemeleri gereken bir şey görebilir" diyor. Siz çocukların tuvalette kendilerini ifşa ettiğini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok, tuvaletler mahremiyeti en fazla öne çıkaran mimarinin olduğu yerlerdir.