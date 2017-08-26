Trump, trans bireylerin orduya girişini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylerin orduya alınmasını yasakladı. Yasakla birlikte, eski Başkan Barack Obama döneminde hazırlanan, trans bireylerin açıkça orduya girişine izin verecek olan plan başlamadan son bulmuş oldu. Hali hazırda orduda görev yapan transların akıbeti de detaylı bir çalışmadan sonra belli olacak.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz ay gündeme getirdiği yasak bugün imzalanan bildiriyle yürürlüğe girmiş oldu. Beyaz Saray tarafından Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları’na gönderilen bildiride, yasağın yanı sıra, halihazırda görev yapan trans bireylerin nasıl ele alınacağının, askeri verimlilik ve letalite, üniter uyum, bütçe sınırlaması, uygulanabilir hukuk ve konu ile alakalı olabilecek tüm unsurlar üzerinden belirlenmesi istendi. Ayrıca, Savunma Bakanlığı’nın kendi kaynaklarını bu bireylerin medikal tedavileri için kullanması da yasaklandı.

Başkan Trump, geçtiğimiz ay Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Generallerim ve askeri uzmanlarla görüştükten sonra burada bildiriyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri, trans bireylerin, herhangi bir seviyede, orduda görev yapması veya orduya alınmasına izin vermeyecek.” demişti. Trump, bu kararın sebebini ise, “Ordumuz, kesin ve çok güçlü zafere odaklanmalı ve trans bireylerin neden olabileceği aksama ve medikal maliyetler yükünü taşımamalıdır.” sözleriyle açıklamıştı.

Bu karala birlikte Başkan Obama döneminde hazırlanan ve Savunma Bakanlığı’nın da ön onaylamasını yaptığı, trans bireylerin orduya girişine izin veren plan başlamadan son bulmuş oldu. Planın son incelemeden sonra yürürlüğe girmesi bekleniyordu.