Trump trans bireylerin orduda görev almasını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda trans bireylerin bundan sonra orduya alınmayacağını ve orduda herhangi bir görevde bulunamayacaklarını söyledi.

Trump, çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Generallerim ve askeri uzmanlarla yaptığım istişareler sonucunda bilmenizi isterim ki Birleşik Devletler Hükümeti trans bireylerin ABD ordusuna alınmasına veya herhangi bir görevde hizmet vermesine izin vermeyecektir. Ordumuz kesin ve büyük zafer için odaklanmış olmalı ve trans bireylerin neden olduğu muazzam tıbbi masraf ve parçalanmaların yükü altına girmemeli. Teşekkürler" dedi.

Açıklamasında halihazırda ABD ordusunda hizmet veren trans bireylere ne olacağına dair bir bilgi vermeyen Trump, bu açıklamasıyla sosyal medyada ciddi bir tepkiyle karşılandı.

Twitter'da #TransRightsAreHumanRights (trans hakları insan haklarıdır) etiketi Amerika ve Kanada'da günün en fazla paylaşılan etiketi arasına girerken, Birleşmiş Milletler (BM) de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesinin alıntılandığı bir paylaşımda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de #TransRightsAreHumanRights etiketini kullanarak bir kampanya başlattı ve takipçilerinden "LGBT hakları insan haklarıdır" yazılı paylaşımını Trump'ın Twitter hesabına atıfta bulunarak paylaşmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump'ın konuyu ulusal güvenlik danışmanlarıyla detaylıca konuştuğunu ve açıklamayı yapmadan önce Savunma Bakanı Jim Mattis'e haber verildiğini aktardı.

Sanders, "Bu karar, askeri teyakkuz ve ordudaki kaynaklar ile ilgiliydi ve başka hiçbir şeyle değil" dedi. Sanders, Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışacağını da sözlerine ekledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis de kendilerinin "yeni kılavuz" konusunda Beyaz Saray ile çalıştıklarını söyledi ve daha detaylı sorular için Beyaz Saray'ı işaret etti.

Uluslararası haber ajansı AP'nin verdiği bir Rand Corp. araştırmasına göre ABD ordusunda 2 bin 500 ile 7 bin arasında trans birey aktif görevde çalışırken, bin 500 ile 4 bin arasında trans birey de yedekte bekliyor.

Trans bireyler geçen seneden beri ABD ordusunda kimliklerini saklamadan açıkça görev alabiliyor. Trans bireyler üzerindeki yasağı Trump'ın selefi Barack Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter kaldırmıştı.

Trump'ın Twitter'da yaptığı açıklama üzerine yazılı bir açıklama yayınlayan Carter, Trump'un bu kararını "askerleri, askeri vasıfları haricinde başka nedenlere bakarak seçmek sosyal politikadır ve bizim ordumuzda yeri yoktur" diyerek eleştirdi.

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AP/Reuters/DÇ/BK