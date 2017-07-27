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Dünya

Trump: Trans bireyler hiçbir şekilde orduda görev alamaz

ABD ordusunda gay ve lezbiyen bireylerin hizmet vermesinin önündeki engeller 2011 yılında kaldırılmıştı

27 Temmuz 2017 02:05

ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylerin hiçbir şekilde ABD ordusunda görev alamayacağını söyledi. Trump, Twitter üzerinden "bunun çok büyük maddi maliyet ve karışıklık yaratacak olmasını" gerekçe olarak gösterdi.

Obama yönetimi trans bireylerin açık bir şekilde orduda görev alabilmesinin önünü açmıştı. Ancak Haziran ayında Savunma Bakanı James Mattis, trans bireylerin orduda hizmete alınmasının 6 ay ertelenmesini onaylamıştı.

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Rand Corporation'ın 2016 yılında açıkladığı rapora göre 1.2 milyon aktif ordu mensubu içinde 2,450 trans birey bulunuyor.

Donald Trump, askeri uzmanlarla görüşerek bu kararı verdiğini ifade ederek şunları paylaştı:

"Lütfen şunu kaydedin; Amerika Birleşik Devletleri trans bireylerin ordu içinde görev almasına hiçbir şekilde kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir. Ordumuz, kesin ve mutlak zafere odaklanmalı, bu denli yüksek tıbbi maliyetleri olacak ve karışıklık yaratacak bir yükün altına sokulmamalıdır"

ABD ordusunda gay ve lezbiyen bireylerin hizmet vermesinin önündeki engeller 2011 yılında kaldırılmıştı.

BBC'ye konuşan düşünce kuruluşu Palm Centre'ın yöneticisi Aaron Belkin, Trump'ın bu kararla trans bireyleri, gizlilik içinde çalışmaya sürüklediğini belirtti. 

 

 

 

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