"Trump Tower'ın olduğu sokağa Barack Obama'nın ismi verilsin"

T24 Haber Merkezi

Binlerce kişi New York'taki Trump Tower'ın bulunduğu sokağın isminin "Barack Obama sokağı" olması için imza verdi. ABD Başkanı Donald Trump 1983 senesinden beri bu binanın en üst katında yaşıyor.

Trump ailesinin 2016 seçimlerinden sonra buradaki evi sıkça kullanmasına birçok kişi tepki göstermişti. Trump ayrıca 2016 seçimlerine giden süreçte bu binayı seçim merkezi olarak kullanmıştı.

Bir grup aktivist sokağın isminin değiştirilmesi için imza toplamaya başladı. İndependent'ta yer alana habere göre aktivistler 20 bin imzaya ulaştıklarında dilekçeyi New York valisine iletecekler. Dilekçe kısa sürede 15 bin imzaya ulaştı.

Dilekçede Los Angeles'ın bir sokağına 44. Başkan Obama'nın isminin verildiği de hatırlatılıyor.