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Dünya

Trump teşekkür turuna başlıyor

​Trump’ın ekibinden yapılan ilk açıklamada turun 18 Kasım’da başlayacağı ve seçimlerin kazanılmasında kritik öneme sahip eyaletler kapsayacağı kaydedilmişti

29 Kasım 2016 23:58

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’daki seçimlerde kendisini seçen eyaletlere düzenleyeceği ’Teşekkürler Turu’na perşembe günü Ohio’dan başlayacağı belirtildi.

NBC News’e konuşan Trump’ın kampanya ekibinden bir kaynak, turun Ohio’nun Cincinnati kentinden başlayacağını ifade etti. Bloomberg muhabiri Jennifer Jacobs, kişisel Twitter hesabında turun ikinci durağının Iowa’daki Des Moines olacağını belirtti.

​Trump’ın ekibinden yapılan ilk açıklamada turun 18 Kasım’da başlayacağı ve seçimlerin kazanılmasında kritik öneme sahip eyaletler kapsayacağı kaydedilmişti.
 

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