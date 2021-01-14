Trump, Temsilciler Meclisi kendisini 232 oy ile itham ettikten sonra açıklama yaptı; azil sürecine değinmedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin azledilmesine ikinci defa "evet" dediği tarihi günde yaptığı açıklamalarda azil sürecine hiç değinmedi.

Trump, kendi partisinden de 10 kişinin desteğiyle itham edilmesinin ardından yaptığı açıklamalarda yeni "isyan" tehditleri karşısında sakin kalma çağrısında bulundu.

Gizli Servis'in kendisini konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Trump, "Benim hiçbir gerçek destekçim siyasi şiddete destek vermez. Hiçbir gerçek destekçim kolluk kuvvetlerimize ve bayrağımıza saygısızlık yapmaz" dedi.

ABD Başkanı, "söylediklerine inanan herkese", ülkede tansiyonu düşürmenin yollarını arama çağrısı yaptı.

Bağımsız televizyon kanalları değil de Beyaz Saray kameraları tarafından kaydedilen konuşmanın sonunda Trump, "özgür ifadenin daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımızı sansürlemek ve kara listeye almak tehlikeli bir davranıştır" diyen Trump, "Şimdi birbirimizi dinlememizin zamanıdır, susturmanın değil" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı 232'ye karşı 197 oy ile "halkı kalkışmaya teşvik etmek" ile itham etmesinin ardından Senato'da duruşmalar başlayacak. Senato'nun üçte ikisi evet oyu verirse Trump görevden alınacak.