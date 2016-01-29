Trump televizyon tartışmasına katılmadı



ABD'nin başkan aday adaylarından Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk oylamadan önceki televizyon oturumuna katılmadı. Trump açık oturum sırasında ilk ön seçimin yapılacağı Iowa eyaletinin merkezi Des Moines'te eski muharipler için bağış topladı.

İki büyük partinin aday adayları arasındaki ilk ön oylama 1 Şubat'ta Iowa'da yapılacak. İlk yoklamalar Trump'u önde gösteriyor. Milyarder işadamını Texas'lı rakibi katı muhafazakâr Ted Cruz izliyor.

Donald Trump yayından birkaç gün önce televizyondaki açık oturumu boykot edeceğini açıklamıştı. Boykota Trump'un, televizyondaki tartışmayı düzenleyen Fox News ile arasındaki anlaşmazlığın neden olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyetçi aday adayı bir önceki oturum sırasında programın sunucusuyla atışmıştı. Jeb Bush son açık oturum sırasında, “Trump'un yokluğunu hissediyorum. Keşke katılsaydı. Onu pelüş ayıya benzetiyorum”, dedi.