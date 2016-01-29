T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump televizyon tartışmasına katılmadı

Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump'un ön seçim öncesindeki ilk televizyon tartışmamasına katılmadı. Trump'ın yokluğu rakibi Jeb Bush'u üzdü.

29 Ocak 2016 11:27


ABD'nin başkan aday adaylarından Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk oylamadan önceki televizyon oturumuna katılmadı. Trump açık oturum sırasında ilk ön seçimin yapılacağı Iowa eyaletinin merkezi Des Moines'te eski muharipler için bağış topladı.

İki büyük partinin aday adayları arasındaki ilk ön oylama 1 Şubat'ta Iowa'da yapılacak. İlk yoklamalar Trump'u önde gösteriyor. Milyarder işadamını Texas'lı rakibi katı muhafazakâr Ted Cruz izliyor.

Donald Trump yayından birkaç gün önce televizyondaki açık oturumu boykot edeceğini açıklamıştı. Boykota Trump'un, televizyondaki tartışmayı düzenleyen Fox News ile arasındaki anlaşmazlığın neden olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyetçi aday adayı bir önceki oturum sırasında programın sunucusuyla atışmıştı. Jeb Bush son açık oturum sırasında, “Trump'un yokluğunu hissediyorum. Keşke katılsaydı. Onu pelüş ayıya benzetiyorum”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CumhuriyetçilerinDonald TrumpJeb BushDonald Trump Cumhuriyetçi PartiIowaDes MoinesTrumpTexasTed CruzFox NewsBushDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24