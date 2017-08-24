Trump: Tek devlet, tek vatan, tek millet

ABD Başkanı Donald Trump, savaş muhariplerine hitap ederken, "Bizler tek devlet, tek vatan ve tek milletiz" dedi.

ABD’nin Nevada eyaletinin Reno şehrinde Amerikan Lejyonu adlı Savaş Muharipleri Dernekleri Genel Kurulu’nda 'prompter’dan okuyarak yaptığı konuşmada Trump, “Bizleri bölen yaralarımızı iyileştirme zamanı geldi. Artık bizleri birleştirecek, yeni bir birlik sağlayacak ortak değerleri bulmalıyız. Bizler tek devlet, tek vatan ve tek milletiz” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde, konuşmasını ülkede birlik çağrısına odaklayan Trump’ın “Tenimizin rengi, maaş çeklerimizde yazan rakamlar ya da destek verdiğimiz partiyle değil, paylaştığımız insani değerlerle kendimizi tanımlamalıyız” diye konuştuğu vurgulandı.

Trump, ülke içinde hiçbir sebeple teröre izin vermelerinin mümkün olmadığını ve buna karşı durmaya devam edeceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin çok başarılı işler çıkardığını savunan Trump, “Hepimizin kalbi ülkemiz için atıyor ve Amerika ulusal marşını duyduğumuzda hepimizin kalpleri gururla doluyor” diye konuştu.

Çarşamba akşamı akşam Phoenix’te yaptığı ve yine tepkilere neden olan konuşmasının ardından Başkan Donald Trump'ın ertesi gün genel kuruldaki konuşması, "bir öncekine göre taban tabana zıt" yorumlarına neden oldu.

Phoenix'te yaptığı konuşmada Trump, her ne pahasına olursa olsun Meksika sınırına duvar öreceğini söylerken basını da çok sert ifadelerle eleştirmiş ve basın mensupları için “ülkesini sevmeyen kötü insanlar” demişti.

Trump konuşmasının ardından yaklaşık 470 bin eski muharibin, muhariplik başvurularıyla ilgili bir kararnameye alkışlar arasında imza attı.