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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Tek Çin politikasına saygılıyız

ABD ve Çin devlet başkanları arasındaki telefon görüşmesi olumlu geçti. Trump tek Çin politikasına saygılı olacaklarını söyledi.

10 Şubat 2017 14:00

ABD Başkanı Donald Trump Tayvan anlaşmazlığında Çin'e yakınlaşma gösterdi. Trump telefonla görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tek Çin politikasına saygılı olduğunu aktardı. Çin Tayvan'ı ‘anakaradan ayrılmış hükümranlık bölgesi' addediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre liderler ilk görüşmelerinde ‘çok sayıda konuyu ele aldılar ve Trump Çin Devlet Başkanı'nın ricası üzerine tek Çin politikasına saygılı olduklarını' dile getirdi. Liderlerin karşılıklı ziyaret için birbirlerini davet ettiklerine de açıklamada yer verildi. Çin devlet televizyonu, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin tek Çin politikasını benimsemesini takdirle karşıladıklarına ve bu ilkenin ikili ilişkilere temel oluşturduğuna dair sözlerini aktardı.

Seçilmeden önce farklı konuşmuştu

Donald Trump'ın Çarşamba günü Çin'e yazılı olarak ‘yapıcı işbirliği' önerdiği öğrenildi. Pekin yönetiminin bu öneriyi memnuniyetle karşıladığı ve aynı şekilde ABD'ye işbirliği çağrısında bulunduğu belirtildi.

Donald Trump ABD Başkanlığına seçildikten sonra, Tayvan devlet başkanının kutlama telefonunu kabul etmiş ve ‘Wall Street Journal' gazetesine verdiği demeçte Tayvan ihtilafının görüşmelerle halledilebilecek bir mesele olduğunu söylemişti. Trump aynı zamanda Tayvan'ın on yıllardır ABD tarafından egemen devlet olarak tanınmamasını kuşkuyla karşıladığını da belirtmişti. Trump demecinde, "Tek Çin politikası dahil olmak üzere her şey müzakere konusu yapılabilir”, demişti.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin tepkisini çeken konuşmalar yapmış ve Çin'i ‘ABD'den istihdam çalmakla' ve ‘adil olmayan ticaret politikasıyla ABD'nin ırzına geçmekle' itham etmişti. Donald Trump öncelikle Çin'in ikili ticarette ‘aşırı' fazla elde etmesine tepki göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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