Trump'tan "Yüzyılın anlaşması" için Netanyahu ve siyasi rakibi Gantz'a Beyaz Saray daveti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve siyasi rakibi eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ı İsrail ile Filistin arasında yapılacak barış planını görüşmek için Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Trump'ın görevi devralmasının ardından üzerinde çalışılan ve Filistinlilerin beğenisini kazanmayan plana "Yüzyılın anlaşması" deniyor.

Washington'da gerçekleşecek görüşmenin tarihi net olarak belirtilmezken, ikilinin gelecek hafta ABD'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün Netanyahu ve Gantz ile bir araya gelirken, her ikisini de geçen yıl tamamlanan ancak İsrail'deki siyasi kargaşa ortamında netleştirilemeyen planın önizlemesi için Beyaz Saray'a davet etti.

İsrail'de geçen eylül ayında düzenlenen genel seçimleri, Netanyahu ve Gantz başa baş tamamlamıştı. Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz, Netanyahu'nun partisiyle koalisyon yapmayacaklarını açıklamıştı.