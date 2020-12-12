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Dünya

Trump'tan Yüksek Mahkeme'nin seçim itirazını reddetmesine tepki

"Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor; hiçbir bilgelik ve cesareti yok"

12 Aralık 2020 22:00

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Joe Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor. Hiçbir bilgelik ve cesareti yok" ifadesini kullandı.

Seçimlerde "tarihin en büyük yolsuzluğunun" yapıldığını öne süren Trump, "Yüksek Mahkeme bu konuya hiç ilgi göstermiyor" yorumunda bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

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