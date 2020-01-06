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Dünya

Trump'tan yeni tehdit: "İran ABD personeline veya hedefine saldırırsa ABD derhal ve belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir"

06 Ocak 2020 00:37

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.

Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.

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