Trump'tan yeni İran açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "asla" nükleer silah geliştiremeyeceğini ifade etti.

Trump, İranlı Devri Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava operasyonuyla öldürülmesinin ardından Tahran'ın 2015 Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerine tamamen uymayı bırakma kararıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

ABD lider Twitter hesabından büyük harflerle, "İRAN'IN ASLA NÜKLEER SİLAHI OLMAYACAK" paylaşımında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı Twitter paylaşımında Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ile ülkenin kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" açıklamasına ilişkin, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin" şeklinde yanıt verdi.