Trump'tan tweet gibi Beyaz Saray açıklaması: Afganistan, Suriye ve Irak'taki ABD askeri sayısı uzun süredir bulunduğu en düşük seviyede

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Neredeyse tüm sosyal medya hesaplarına erişimi engellenen ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı Beyaz Saray açıklamasında tweetlerinde kullandığı dile yer vermesi dikkat çekti. Trump, Afganistan, Suriye ve Irak'taki ABD askeri sayısının uzun süredir bulunduğu en düşük seviyede olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yayımlanan Trump imzalı açıklamada, "ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'de de uzun süredir olduğu en düşük noktada. Hep sonsuz savaşları durdurmaya kendimi adamış olacağım" dedi.

Trump, açıklamasının devamında, "Ordumuzu yeniden kurmak ve askerlerimizi desteklemek büyük bir onur oldu. 2.5 milyar dolar yatırım yapıldı, bunun içinde hepsi ABD'de yapılmış güzel ekipmanlar da var.

ABD liderinin Beyaz Saray açıklamasını birçok kişi eskiden en sık kullandığı iletişim yöntemi olan tweetlere benzetti. Birçok kullanıcı, "Trump, Twitter kullanmadan tweet atmanın yolunu buldu" şeklinde paylaşımda bulundu.