Trump'tan seçimi kaybettikten sonra ilk miting: Hile iddialarına devam etti, Senato seçimine işaret etti

Donald Trump, 4 Kasım'da gerçekleşen seçimi kaybettikten sonra ilk kez miting düzenledi. Seçimlerin "usülsüz" olduğuna dair iddialarını sürdüren Trump, destekçilerinden gelecek Senato seçimlerinde oy vermelerini; burada kontrolü almayı istediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın seçim sonrası mitinginde binlerce insan, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir araya geldi. Trump, Güney Georgia'da gerçekleşen mitingde başkanlık seçimini kendinin kazandığını iddia etti ve "Hükûmettekileri sonuçları düzeltmeye yardım etmeleri için cesaret ve bilgeliğe çağırıyorum" dedi.

Trump, 90 dakika süren konuşmasına Georgia eyaletinde seçimi kazandığını iddia ederek başladı. Öte yandan Georgia'da Joe Biden, Trump'dan 12 bin oy daha fazla almış ve bu Cumhuriyetçi Eyalet Başkanı tarafından onaylanmıştı.

Trump, "Hile yaptılar ve başkanlık seçimini bozdular ama biz yine de bunu kazanacağız. Senato seçimini de değiştirmeye çalışacaklar" dedi. Trump, Ocak ayında gerçekleşecek kritik Senato seçimlerinde iki Cumhuriyetçi aday Kelly Loeffler ve David Perdue'yu desteklemek için yaptığı mitinde zamanın çoğunu başkanlık seçimine odaklı geçirdi.