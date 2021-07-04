Trump'tan seçimi kaybettikten sonra ikinci miting: Şirketine yönelik suçlamaları hedef aldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde bir miting düzenledi. Yağmur altında binlerce Trump destekçisinin toplandığı mitingde eski ABD Başkanı’nın gündemi, Trump Organizasyonu hakkındaki suçlamalar oldu. Trump “Hükûmetin her türlü gücüne benim, ailemin ve harika çalışanlarımın üzerine kullanıyorlar” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, seçimi kaybettiğinden bu yana ikinci mitingini düzenleyen Donald Trump, Florida’da destekçilerine seslendi. Seçimi kazandığına ilişkin kanıtı olmayan iddialarını bu mitingde de sürdürdü.

Trump’ın Florida mitingindeki gündemi Trump Organizasyonu hakkında iş kayıtlarında tahrif, sahtecilik, vergi dolandırıcılığı gibi 15 ayrı suçlamadan açılan dava oldu. Trump, Demokratları hukuku yozlaştırmak ve silah haline getirmekle suçladı. Trump sözlerine şöyle devam etti: “New York’ta yaptıkları yargılama Üçüncü Dünya ülkelerinde göreceklerinize benzer. Siyasi muhaliflerini hedef alan komünist diktatörlüğe benziyor. Radikal solun “Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım” hareketimizi durdurmak için yapmayacağı şey yok”

Trump, New York savcılarının 2007-2008 ekonomik krizinde sonra hiçbir şirketin peşine düşmediğini, Hillary Clinton ve ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı hedef almadığını iddia etti ve şöyle devam etti: “Ne kadar kötü olursa olsun Demokratları yalnız bırakıyorlar. Hükûmetin her türlü gücüne benim, ailemin ve harika çalışanlarımın üzerine kullanıyorlar. Sizin için ne kadar sert mücadele edersem o kadar sert bir şekilde peşimden geliyorlar”