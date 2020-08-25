Trump'tan Rahip Brunson'a: Sen masumdun; birkaç konuşmadan sonra Erdoğan kabul etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de "darbe girişimine yardımcı olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis istenen, ardından 2018'de serbest bırakılan Andrew Brunson'la konuşurken, "Bana göre Erdoğan çok iyiydi" ve "Sen çok masum bir insandın. Birkaç defa konuştuktan sonra o (Erdoğan) da kabul etti" dedi.

Tekrar resmi olarak başkan adayı ilan edileceği Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde farklı ülkelerde "rehin" tutulduğu ifade edilen 6 kişiyle söyleştiği bir video yayınlanan Trump, kendi yönetiminde 22 ülkeden 50 "rehin tutulan kişinin" ABD'ye döndürüldüğünü ifade etti. Trump'ın konuklarından biri de Rahip Brunson oldu.

"Sizin hükûmetiniz gerçekten benim için mücadele etti ve siz bunu yapmasaydınız ben hâlâ Türkiye'de olabilirdim" diyen Brunson'a Trump cevap olarak, "Senin için 28 sene istiyorlardı değil mi? Uzun süre içeride kalman planlanıyordu. Seni geri almalıydık" diye konuştu.

Trump, "Şunu söylemeliyim, bana göre Erdoğan çok iyiydi" dedikten sonra, "Sen çok masum bir insandın. Sonunda birkaç konuşma yaptıktan sonra o da kabul etti" ifadelerini kullandı.

"Biz buna minnettarız. Türk halkına da minnettarız" diye Trump, Brunson'a dönerek, "Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın" dedi.

Brunson, Trump'a, "Türk halkını çok seviyoruz" diye yanıt verdi.