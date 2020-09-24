Trump'tan "Oy verin" videosu çeken Prens Harry ve Meghan Markle'a tepki: Meghan'ın hayranı değilim, Harry'nin şansa ihtiyacı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi "Oy verin" çağrısıyla video çeken Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'a tepki gösterdi. Trump, eski oyuncu Meghan Markle için "Onun hayranı değilim" derken Prens Harry'e de "Ona şans diliyorum, ihtiyacı olacak" dedi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye gerçekleşen Dük ve Düşes'in ABD seçimleri için video çekmesi Britanya'da tepki çekerken ABD Başkanı Trump da yorum yaptı. Beyaz Saray'da konuşan Trump, Meghan Markle hakkında "Onun hayranı değilim" dedi. Trump, "Harry'e bir sürü şans diliyorum çünkü ihtiyacı olacak" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle, Time dergisi için bir video çekerek, nefret söylemi ve yanlış bilgiye karşı düşüncelerini dile getirmiş ve 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere oy verilmesi çağrısı yapmıştı. Videoda Trump'ın ya da rakibi Joe Biden'ın adı geçmese de Britanya basını Dük ve Düşes'in apolitik Kraliyet çizgisini bozduğunu yazmıştı.