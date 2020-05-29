Trump'tan Minneapolis protestocularına tehdit: Yağma olursa kurşunlar uçmaya başlar!

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ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde devam eden protestolarda yağma olayları yaşanırsa polisin ateş açacağını bildirdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından şehirde büyük eylemler meydana gelmeye başladı. Protestolar 2 gündür sürerken geçen saatlerde bir polis karakolu kundaklandı. Karakol yanmaya devam ediyor.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, Demokrat Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i "çok zayıf" olmak ve "liderlik gösterememekle" eleştirdi.

Trump, "Bazı SERSERİLER George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Zorluk çekerlerse durumu kontrol altına alacağız. Ancak yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar" yazdı.