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Dünya

Trump'tan Minneapolis açıklaması: Ordumuz hazır, çok hızlı bir şekilde gönderebiliriz

30 Mayıs 2020 22:10

ABD Başkanı Donald Trump, siyah George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine müdahale edileceği sinyali verirken, "Ordumuz hazır, çok hızlı bir şekilde gönderebiliriz" dedi.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından birçok şehirde başlayan gösteriler nedeniyle sokaklardaki gerginliğin hala devam ettiği belirtiliyor.

Trump, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzu çağırmak isterlerse, ordumuz hazır, istekli ve müdahale kapasitesi var. Çok hızlı bir şekilde askerlerimizi gönderebiliriz. Bildiğiniz gibi, şu anda da Ulusal Muhafızlarımızı kullanıyorlar. Sert olmalılar, güçlü olmalılar, kendilerine saygı gösterilmesini sağlamalılar."

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