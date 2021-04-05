Trump'tan mesaj: Radikal sol deliler dâhil, herkese iyi bayramlar

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin maillerine gönderdiği Paskalya Bayramı kutlama mesajında "HERKESE iyi Paskalyalar, seçimde hile yapan ve ülkenizi mahvetmeye çalışan radikal sol DELİLER dahil!" ifadelerini kullandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanlık Seçimi'nde Twitter'ın kurallarını tekrar tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kalıcı olarak kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere mesajlarını mail üzerinden tweet uzunluğunda mesajlarla iletmeye başladı.

Gazeteciler, Paskalya için Trump'tan "HERKESE iyi Paskalyalar, seçimde hile yapan ve ülkenizi mahvetmeye çalışan radikal sol DELİLER dahil!"ifadelerini içeren bir mail aldıklarını söyledi.

Birkaç saat sonra ise Trump'tan bir mesaj geldiği, sadece "Mutlu Paskalyalar" yazdığı belirtildi.