Trump'tan maskeli vatanseverlik mesajı: Kimse favori başkanınızdan daha vatansever olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden, favori başkanınızdan daha vatansever olamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini Koronavirüs pandemisini yeterince ciddiye almadığı ve maske takmadığı eleştirenlere göndermede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez maskeli görüntülenen Trump, maskeli bir fotoğrafını paylaşarak, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden, favori başkanınızdan daha çok vatansever olamaz" ifadesini kullandı.