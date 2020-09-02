Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'in göz kırptığı eski basın sözcüsüne: Eşin ve çocukların seni özleyecek ancak takım için elini taşın altına sokmalısın

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski basın sözcüsü Sarah Sanders, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine göz kırpmasının ardından Trump'ın kendisine "takım için elini taşın altına sokmasını" söylediğini belirtti.

Sarah Sanders'ın Beyaz Saray'daki günlerinden bahsettiği anı kitabına raflardaki yerini almadan önce ulaşan The Guardian, kitapta eski basın danışmanıyla Trump arasında geçen bir diyalogu yayımladı.

Kitaba göre Trump, Kuzey Kore liderinin 2018'de Sinagapur'da yapılan bir zirvede kendisine göz kırpmasının ardından Sanders'a "Kim Jong-un sana asıldı!" dedi.

Sanders, Singapur'daki konuşmalardan bir anekdot daha paylaşarak Trump'ın Kim'e Tik Tak şeker ikram ettiğini, daha sonra da zehir olmadığını kanıtlamak için "dramatik" bir şekilde havaya üflediğini söyledi.

Sanders, "Gözlerimi çevirdiğimde Kim'in bana baktığını fark ettim. Göz göze geldik ve kafasını eğip bana göz kırptı. Şoke oldum" yazdı.

Trump'ın daha sonra havalimanına giderken Kim'in kendisine asıldığını söylemesi üzerine Sanders'ın, "Efendim lütfen yapmayın" dediği belirtildi.

Kitaba göre Trump daha sonra şaka yaparak, "Sarah konu kapandı. Kuzey Koreye gidip takım için elini taşın altına sokacaksın. Eşin ve çocukların seni özleyecek ancak ülken için bir kahraman olacaksın" dedi.