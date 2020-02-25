Trump'tan Koronavirüs açıklaması: Gelip geçici bir problem

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili konuştu. Trump, Koronavirüs için "Bence bu geçip gidecek bir problem" dedi. Trump, Çin lideri Xi'nin çözüm konusunda çok çalıştığını ve virüsün kontrol altına alınacağını düşündüğünü belirtti. Trump, "Koronavirüs için aşı çok yakın," ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın ABD Kongresi'nden Koronavirüs'le mücadele için 2.5 milyar dolar bütçe istemesinin ardından Hindistan'da bulunan Trump salgına ilişkin 'umutlu' açıklamalarını paylaştı. Virüsün 'geçip gidecek bir problem" olduğunu düşünen Trump, Çin'in virüsle mücadele ettiğini söyledi.

Trump, şu ana kadar 39 ülkede görülen virüs için aşının bulunmasının çok yakın olduğunu söyledi.