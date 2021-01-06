Trump'tan Kongre binasını çevreleyen destekçilerine çağrı: Barışçıl kalın

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Joe Biden'ın seçim zaferini resmileştirmek üzere toplandığı sırada Kapitol Binası'nın çevresini saran destekçilerine "barışçıl kalma" çağrısında bulundu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Kapitol'deki herkese barışçıl kalma çağrısı yapıyorum. Unutmayın, BİZ hukuk ve düzenin partisiyiz. Yasalara saygı gösterin ve mavi üniformalı mükemmel insanlarımıza saygı gösterin. Teşekkürler!" yazdı.

Trump bir önceki paylaşımında da yine destekçilerinden kolluk kuvvetlerine "saygı göstermelerini" istemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bugünkü "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını söylemişti. Trump, destekçileri toplanırken attığı tweette de yardımcısını hedef göstermiş ve "ABD gerçeği talep ediyor" yazmıştı.