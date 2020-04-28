Trump'tan Kim Jong-un gizemini büyüten açıklama

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağllık durumu hakkında farklı iddialar ortaya atılırken konu ile ilgili ilk açıklamasında "ne olduğu hakkında çok iyi bir tahmini olduğunu" ifade etti ancak daha sonra, "kimse nerede olduğunu bilmiyor" dedi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'ın arka bahçesinde düzenlediği basın toplantısında kendisine Kim'in sağlık durumu hakkında bir soru sorulunca Trump, "Size tam olarak söyleyemem. Evet, çok iyi bir tahminim var ama şu an bundan bahsedemem. Sadece iyi olamasını diliyorum" dedi.

Trump daha sonra, "O cumartesi hiçbir şey demedi. Kimse nerede olduğunu bilmiyor, o yüzden tabii ki bir şey söyleyemez. Kim'in açıklama yaptığı hakkındaki bu son dakika haberlerini gerçekçi bulmuyorum" diye konuştu. ABD liderinin cumartesi günü Kuzey Kore devlet ajanslarında yer alan ve Kim Jong- Un tarafından yazıldığı iddia edilen mesajdan bahsettiği düşünülüyor.

İddialar nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandanGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.