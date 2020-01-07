Trump'tan iddia: Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın muhtemel yanıtına hazırız ve karşılık vereceğiz" dedi.

Trump, "ABD, Irak'ın kendi güvenliğini tesis etmesini istiyor. Irak'tan çekilirsek İran için alan açmış olacağız" diye konuştu..

ABD Başkanı, "ABD'nin uzun zamandır takip ettiği Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu" iddiasında bulundu.

Trump, "İran'ın kültürel alanlarını vurma konusunda uluslararası hukuka tabi olacağız" ifadelerini kullandı.