Trump'tan Greta sorusu: Kaç yaşında bu kız?

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı basın toplantısında kendisine iklim aktivisti Greta Thunberg'le ilgili soru sorulması üzerine "Kaç yaşında bu kız?" sorusunu sordu. Thunberg'in 17 yaşında olduğunu öğrenen Trump, 2019'da onun 'yılın kişisi' seçildiğini hatırlayarak "İyimiş. Time dergisinde beni yendi" dedi.

Trump, Davos'ta gündeme ilişkin açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk gün konuşmacıları arasında bulunan 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'i dinleyip dinlemediği sorulan Trump, "Kaç yaşında bu kız?" dedi. Thunberg'in 17 yaşında olduğunu öğrenen Trump, "Beni Time dergisinde yendi" dedi. Trump, Greta'nın konuşmalarını dinleyemediğini fakat dinlemiş olmak istediğini söyledi.

Basın toplantısı sırasında Senato'ya taşınan azil sürecine ilişkin de konuşan Trump, Senato'nun yargılama sürecine ilişkin verdiği karar yerine daha uzun ve tanıklarla dolu bir süreci tercih edeceğini fakat milli güvenlik sebepleriyle böyle karar alındığını söyledi.

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