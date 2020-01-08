Trump'tan 'Erdoğan Süleymani'ye şehit dedi' diyen muhabire: Şaşırdım ama olsun

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ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabirin kendisine, "Siz Süleymani'ye canavar dediniz, ancak dostunuz Erdoğan onun bir şehit olduğunu söylüyor" demesi üzerine ABD lideri bu fikre katılmadığını söyledi.

"Herkesin fikri kendinedir" diyen Trump, "Bu fikre yüzde yüz katılmıyorum. Onun da katılmadığına eminim ancak onun gözetmesi gereken bir kamuoyu var. Sanırım nedeni bu olabilir. Aslında bunu duyduğuma şaşırdım ama olsun" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Süleymani'ye "şehit" dediğini belirtmişti. Daha sonra TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili Erdoğan'ın "kesinlikle böyle bir ifade kullanmadığını" ifade etti.

