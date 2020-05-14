Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi

Küresel salgın yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) sorumlu tuttuğu Çin'le tüm ilişkileri kesip 500 milyar dolarlık ithalattan tasarruf etme fikrini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump , şu sıra Çin Devlet Başkanı ile konuşmak istemediğini de söyledi.

Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' diye söz eden; çıkmasından ve yayılmasından Çin'i sorumlu tutan ve Pekin'e bedel ödetme tehditleri savuran ABD Başkanı Trump, bu kez Çin'le ticaret anlaşmasına gölge düştüğünü dile getirdi.

Aralık ayında Koronavirüs Çin'de salgına dönüşürken ocak ayında Pekin ile Washington arasında ticaret anlaşmasının birinci aşaması imzalanmış, Trump Çin'a karşı ticaret savaşı açmasının ardından gelen ilk anlaşmayı büyük başarı olarak sunmuştu.

Sputnik'in haberine göre; bu kez Fox Business'e verdiği mülakatta Koronavirüs pandemisiyle ilgili "Çin'den çok hayal kırıklığına uğradım. Bunun olmasına asla izin vermemeliydiler" diyen Trump, "Muhteşem bir ticaret anlaşması yapmıştım, ama artık öyle hissetmiyorum. Daha mürekkebi kurumadan salgın patlak verdi. Ve şimdi aynı şekilde hissetmiyorum" dedi.

Her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade ettiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e darıldığını da belli eden ABD Başkanı, "Şu sıra onunla da konuşmak istemiyorum, onunla konuşmak istemiyorum" dedi.

Çin devlet medyasındaki 'Pekin'in yeni görüşme yapmak ve anlaşmayı geçersiz kılmak istediğine' dair haberlerin hatırlatılması üzerine yeniden müzakere etmek istemediğini belirten Trump, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin kuantum bilgisayarları ve yapay zeka gibi ulusal güvenlikle ilgili alanlarda eğitim almak için başvuran Çinli öğrencilere vize verilmemesi önerisini ise şöyle değerlendirdi:

"Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebilirdik.Kestik diyelim, ne olur? Tüm ilişkiyi kesersen 500 milyar dolar tasarruf edersin."

Genelde ABD'nin Çin'den yıllık 500 milyar dolarlık ithalatından 'kayıp para' olarak söz eden Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz" dedi.

Trump, Çin'le ilgili suçlamalarını Fox Business mülakatında şöyle devam ettirdi:

"Elimizde çok bilgi var ve bunlar iyi değil. (Vuhan şehrindeki) laboratuvardan ya da yarasadan gelmiş olsun fark etmez, sonuçta Çin'den çıkıp geldi ve onların bunu durdurması gerekirdi. Kaynağında durdurabilirlerdi."