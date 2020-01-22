Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise, Irak'tan Almanya'ya tedavi olmak için daha fazla Amerikan askerinin gönderildiğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre, İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Trump, ABD ile İran arasında önemli krize yol açan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından Bağdat'taki askeri üsse yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, olayda beyin sarsıntısı geçiren askerlere ilişkin, "Onların baş ağrısı ve birkaç başka şeyleri olduğunu duydum, ama bunun çok ciddi olmadığını bildirebilirim" dedi.

Beyin sarsıntısını ciddi olarak değerlendirip değerlendirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Gördüğüm diğer yaralanmalara göre çok ciddi yaralanmalar olduğunu düşünmüyorum. Ben bacakları ve kolları olmayan insanlar gördüm" dedi.

Akıl hastalığına yol açabilir

Beyin sarsıntıları hafıza sorunları, baş ağrısı ve ışığa duyarlılık gibi semptomlara neden olabiliyor. Bu durumun akıl hastalığa yol açabileceği de belirtiliyor.

CENTCOM, 8 Ocak'ta füze saldırısında çoğu beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki sağlık merkezlerine taşındığını duyurmuştu. Trump, saldırıdan hemen sonra ölen ya da yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamıştı.