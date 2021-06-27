Trump'tan aylar sonra ilk miting: Seçimin hileli olduğu iddialarını yineledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini Ohio'da düzenledi. Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu yönündeki temelsiz iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ohio'nun Wellington kentinde destekçileriyle bir araya gelen Donald Trump, azli yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi Ohio senatörü Anthony Gonzalez'e karşı eski danışmanlarından Max Miller'i öne çıkardı.

Trump, mitingin büyük çoğunu 2020 seçiminin "hileli" olduğunu iddia ederek geçirdi. Trump kalabalığa, "2020 seçimi hileliydi. Biz bu seçimi farkla kazandık" dedi.

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.