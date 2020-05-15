Trump’tan aşı açıklaması: Yıl sonuna kadar bulunabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yıl sonuna kadar aşı bulunabileceğini açıkladı.

Dünyada yeni Koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de virüse karşı hızlı ve acil bir çözüm aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya’da bir tıbbi ekipman dağıtım merkezini ziyaret etmek için Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlanırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Orduyu sürece yardımcı olması için seferber ettiğini belirten Trump aşının dağıtımına ilişkin ise “Neredeyse aynı anda gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Trump, geçtiğimiz ay aşı gelişimini hızlandırmayı ve yıl sonuna kadar çoğu Amerikalı için yeterli dozun var olmasını sağlamayı amaçlayan bir proje olan Warp Speed Operasyonu’ndan sorumlu olduğunu da söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ile süren Covid-19 savaşına ilişkin ise Trump, "Dünya Sağlık Örgütü hakkında kısa bir süre içinde, yakında, muhtemelen önümüzdeki hafta bir duyuru yapacağız" dedi.

14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısız olmakla ve Çin'e yakın durmakla suçlayan Trump, DSÖ'ye sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.