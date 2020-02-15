Trump'tan Adalet Bakanı Barr'a yanıt: Ceza davalarına istediğim gibi müdahale ederim

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ABD Başkanı Donald Trump ile Adalet Bakanı William Barr arasında Roger Stone davasının açtığı çatlak büyümeye devam ediyor.

Barr'ın Adalet Bakanlığı'na Beyaz Saray tarafından yapılan müdahalelerle ilgili sert açıklamalarının ardından Twitter paylaşımında bulunan Trump, "yasal olarak ceza davalarına müdahale etme hakkı" olduğunu ifade etti.

Barr'ın, "Başkan benden bir ceza davasında bir şey yapmamı hiç istemedi" sözlerini alıntılayan Trump, "Bunu yapmamış olamam yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor. Böyle bir hakkım var, ancak şu ana kadar bunu kullanmayı seçmedim yazdı.

Barr, bahsi geçen sözlerinin devamında direkt olarak kendisinden bir talepte bulunmasa da attığı tweetleri bakanlık üzerinde baskı yarattığını ifade etmişti.

ABC News'e verdiği röportajda Trump'ın Stone davası hakkında attığı tweetlere değinen Barr, "Bunlar benim işimi yapmamı ve burada çalışan mahkeme ile savcılara işimizi onurla yaptığımıza dair güvence vermeyi imkansız kılıyor" diye konuştu. Barr, "Adalet Bakanlığı'nın ceza davaları hakkında tweet atmayı bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına ABD liderinin tepkisinin ardından müdahale edilmiş, bu ülkede büyük tartışmalara sebep olmuştu. Olayın ardından davayla ilgilenen dört savcı da istifa etti.