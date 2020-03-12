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Dünya

Trump'tan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteleme teklifi

12 Mart 2020 18:41

ABD Başkanı Donald Trump, küresel yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl için ertelenmesini teklif ederken, etkinliğin seyirciler olmadan aynı olmayacağını söyledi.

Temmuz ayında yapılması planlanan oyunların en büyük katılımcılarından ABD'nin Başkanı Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir. Sanırım bu Olimpiyatlar'da hiç olmadı. Belki mümkün de değildir" dedi.

Trump, "İptal ederseniz, bir yıl sonra yapın. Bu, kalabalık olmadan ve her yerde boş stadyumlara sahip olmaktan daha iyi bir alternatif" ifadesini kullandı.

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