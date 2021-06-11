Trump'tan Biden'a Putin görüşmesi öncesi mesaj: Uyuyakalma, selamlarımı ilet

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek ABD Başkanı Joe Biden'a "iyi şanslar" diledi. Trump, Biden'ı Putin'le görüşmesinde "uyuyakalmaması" konusunda uyardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Joe Biden'a Putin'le görüşmesi için "iyi şanslar" diledi. Trump, Biden'dan Putin'e "Selamlarını iletmesini" de söyledi.

Kendi başkanlığı döneminde Helsinki'de Putin'le verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizen Trump, "Sahte basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı" yazdı.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını "Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgâh" olarak niteleyen Eski ABD Başkanı, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

Trump açıklamasında 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise "Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet" ifadesini kullandı.

Biden ve Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek.