Trump: Suudilerin Kaşıkçı açıklaması tatmin edici değil, soruşturma için istenen süre çok uzun

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesine ilişkin açıklamasını tatmin edici bulmadığını açıkladı. Trump, Suudilerin istediği 1 aylık soruşturma süresini de uzun bulduğunu bildirdi.

Reuters'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Suudilerin öldürülen Kaşıkçı hakkındaki ‘arbedede öldü' açıklamasını tatmin edici bulmadığını açıkladı. Ancak Trump Riyad yönetiminin ülkesindeki yatırımlarını da kaybetmek istemediğini belirtti.

Trump, Suudi Prens Selman ile görüştüğünü ve kendisine, soruşturma için istenilen 1 aylık sürenin uzun olduğunu söylediğini açıkladı.