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Dünya

Trump, Suudi Arabistan Kralı ile İran'ı görüştü

"Kral Selman, yeni İran stratejisi için Başkan Trump'ı tebrik etti ve Amerikan liderliğine destek vermeyi vadetti"

16 Ekim 2017 00:28

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin, ABD'nin yeni İran stratejisi kapsamında karşılıklı iş birliği imkanlarını ele aldığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Selman arasında dün gerçekleşen görüşmede, İran'la nükleer anlaşma konusunun konuşulduğu kaydedildi. 

Açıklamada, "Kral Selman, vizyoner yeni İran stratejisi için Başkan Trump'ı tebrik etti ve Amerikan liderliğine destek vermeyi vadetti. Başkan Trump da Suudi Arabistan'ın desteğinden dolayı Kral Selman'a teşekkür etti ve İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı Körfez İşbirliği Konseyinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi. 

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma çabalarının ve bölgedeki terörle mücadele adımlarının da ele alındığı bildirildi. 

Cuma günü ABD'nin yeni İran stratejisini açıklayan Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti. 

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